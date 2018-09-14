2018-09-14T22:48:12+03:00
Звезды

Тверское станичное казачье общество приглашает на большой осенний праздник

В рамках которого дни рождения отметят и само общество, и конно-трюковая группа «Альфа»
Ирина ТАРАСОВА
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Зрителей ожидает шоу от Конно-трюковой группы «Альфа»Зрителей ожидает шоу от Конно-трюковой группы «Альфа»
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23 сентября в поселке Сахарово Твери пройдет тройной праздник: праздник урожая «Осенины», 8-летие Тверского станичного казачьего общества и 6-летие Конно-трюковой группы «Альфа». Организаторы - Тверское станичное казачье общество.

В программе:

10.00 - ярмарка урожая, саженцев плодово-ягодных культур;

- выставка макетов оружия ВОВ;

- выставка и продажа шашек и ножей;

- фланкировка шашкой

11.00 - построение, торжественная часть

11.15 - шоу Конно-трюковой группы «Альфа»

12.00 - концерт солистов и творческих коллективов;

- катание на лошадях;

- фотосессия

14.00 - трапеза из полевой кухни/

Для гостей будет организован большой концерт с участием: казачьих коллективов, Геннадия Ульянича , Леонида Телешева и других артистов.

Приглашают всех!

Адрес: поле за учебным корпусом Тверской сельскохозяйственной академии.

C 10.00 до 15.00.

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