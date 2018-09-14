Тверское станичное казачье общество приглашает на большой осенний праздник
23 сентября в поселке Сахарово Твери пройдет тройной праздник: праздник урожая «Осенины», 8-летие Тверского станичного казачьего общества и 6-летие Конно-трюковой группы «Альфа». Организаторы - Тверское станичное казачье общество.
В программе:
10.00 - ярмарка урожая, саженцев плодово-ягодных культур;
- выставка макетов оружия ВОВ;
- выставка и продажа шашек и ножей;
- фланкировка шашкой
11.00 - построение, торжественная часть
11.15 - шоу Конно-трюковой группы «Альфа»
12.00 - концерт солистов и творческих коллективов;
- катание на лошадях;
- фотосессия
14.00 - трапеза из полевой кухни/
Для гостей будет организован большой концерт с участием: казачьих коллективов, Геннадия Ульянича , Леонида Телешева и других артистов.
Приглашают всех!
Адрес: поле за учебным корпусом Тверской сельскохозяйственной академии.
C 10.00 до 15.00.