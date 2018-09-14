2018-09-14T19:31:27+03:00
Общество

Перекроют две улицы в Пролетарском районе Твери

Ограничение движения вводится на выходные
Виктория ЖУКОВА
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На сутки перекроют две улицы. Карта: администрация ТвериНа сутки перекроют две улицы. Карта: администрация Твери
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В Твери в выходные перекроют две улицы в Пролетарском районе. Связано это с проведением встречи ковчега с десницей Святого Спиридона Тримифунтского.

Ограничено движение и парковка всех видов транспорта будет с 7:00 15 сентября до 7:00 16 сентября.

В зоне перекрытия улица Баррикадная, на участке от улицы Большевиков до дома № 25, а также улица Большевиков, на участке от улицы Баррикадной до дома №5.

Управление информации администрации Твери рекомендует автомобилистам заранее продумать альтернативную схему движения.

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