Перекроют две улицы в Пролетарском районе Твери
Ограничение движения вводится на выходные
На сутки перекроют две улицы. Карта: администрация Твери
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В Твери в выходные перекроют две улицы в Пролетарском районе. Связано это с проведением встречи ковчега с десницей Святого Спиридона Тримифунтского.
Ограничено движение и парковка всех видов транспорта будет с 7:00 15 сентября до 7:00 16 сентября.
В зоне перекрытия улица Баррикадная, на участке от улицы Большевиков до дома № 25, а также улица Большевиков, на участке от улицы Баррикадной до дома №5.
Управление информации администрации Твери рекомендует автомобилистам заранее продумать альтернативную схему движения.