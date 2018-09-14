2018-09-14T18:16:14+03:00
Общество

Более 15 тысяч вакансий предлагают предприятия Тверской области

Легче всего трудоустроится людям рабочих профессий и инженерам
Виктория ЖУКОВА
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С начала года работу нашли около 20 тысяч жителей. Фото: архив "КП"С начала года работу нашли около 20 тысяч жителей. Фото: архив "КП"
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В Тверской области посчитали вакансии. 15 тысяч работников готовы принять предприятия и организации региона. Причем 9,2 тысячи из этих вакансий предназначены для представителей рабочих профессий.

По данным органов службы занятости, работу в настоящий момент ищут 5 тысяч граждан.

Самыми востребованными профессиями на сегодняшний день являются: оператор технологических установок, электронно-вычислительных и вычислительных машин, электрогазосварщик, электромонтер, инженеры разного профиля. Таких вакансий в регионе более пяти тысяч.

Около двух тысяч работников требуются в медицинской сфере. Также востребованы кадры в строительстве, транспортной отрасли, сферах продаж, образования и науки, бытового обслуживания.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, с начала года работу нашли около 20 тысяч жителей.

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