2018-09-19T14:45:52+03:00
Общество

«Комсомольская правда» приглашает прекрасных дам Твери на «Осеннее преображение»

Мы ждем от вас фотографии и рассказ о себе
Ирина ТАРАСОВА
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От вас - лишь фото и несколько слов о себеОт вас - лишь фото и несколько слов о себеФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Дорогие тверичанки! Согласитесь, что осень для нас с вами - особое время. После яркого, шумного лета осень - это время гармонии, внутреннего обращения к своей душе, созерцания и необыкновенного уюта кашемировых платков и флисовых пледов.

«Комсомольская правда» с радостью объявляет о старте нового конкурса именно для вас - "Осеннее преображение"!

Расскажите в одной фотографии, что для вас значит осень. Период радости или светлой грусти, восхищения яркими красками природы или тихого уединения в кафе за чашечкой горячего глинтвейна.

ВНИМАНИЕ!

C 14 по 20 сентября мы ждем от вас фото и небольшой рассказ о себе по адресу: tarasova@kptver.ru

21 сентября все фотографии по традиции мы разместим на сайте tver.kp.ru.

Подведение итогов - 25 сентября в 15.00.

Автор фотографии, что наберет наибольшее количество голосов наших читателей, и станет нашей участницей «Осеннего преображения».

Победительницу ждет масса приятных и полезных подарков от наших партнеров.

Генеральный партнер проекта:

Меховой салон «Мермерины»

г. Тверь, ул. 1-я Трусова д. 1

Тел. (4822) 78-49-09

Партнеры проекта:

- Сеть магазинов «Мир сумок»

адреса: г. Тверь, ул. Трехсвятская, 12; б-р Радищева, 12; ул. Можайского, 71/1, ТЦ «Южный»

В продаже новые коллекции итальянских сумок сезона осень-зима 2018-19.

- Ресторан взвешенной еды «ФрешБуфет»

ФрешБуфет в ТЦ «Парадиз» на Facebook

ФрешБуфет в БЦ «Ямской» на Facebook

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- Многоуровневый спортивный комплекс "ZAVOD"

Адрес: г. Тверь, ул. Учительская, д. 54/2

Тел. 75-25-52

Положение о конкурсе

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