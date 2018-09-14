«Комсомольская правда» приглашает прекрасных дам Твери на «Осеннее преображение»
Дорогие тверичанки! Согласитесь, что осень для нас с вами - особое время. После яркого, шумного лета осень - это время гармонии, внутреннего обращения к своей душе, созерцания и необыкновенного уюта кашемировых платков и флисовых пледов.
«Комсомольская правда» с радостью объявляет о старте нового конкурса именно для вас - "Осеннее преображение"!
Расскажите в одной фотографии, что для вас значит осень. Период радости или светлой грусти, восхищения яркими красками природы или тихого уединения в кафе за чашечкой горячего глинтвейна.
ВНИМАНИЕ!
C 14 по 20 сентября мы ждем от вас фото и небольшой рассказ о себе по адресу: tarasova@kptver.ru
21 сентября все фотографии по традиции мы разместим на сайте tver.kp.ru.
Подведение итогов - 25 сентября в 15.00.
Автор фотографии, что наберет наибольшее количество голосов наших читателей, и станет нашей участницей «Осеннего преображения».
Победительницу ждет масса приятных и полезных подарков от наших партнеров.
Генеральный партнер проекта:
г. Тверь, ул. 1-я Трусова д. 1
Тел. (4822) 78-49-09
Партнеры проекта:
адреса: г. Тверь, ул. Трехсвятская, 12; б-р Радищева, 12; ул. Можайского, 71/1, ТЦ «Южный»
В продаже новые коллекции итальянских сумок сезона осень-зима 2018-19.
- Ресторан взвешенной еды «ФрешБуфет»
ФрешБуфет в ТЦ «Парадиз» на Facebook
ФрешБуфет в БЦ «Ямской» на Facebook
- Многоуровневый спортивный комплекс "ZAVOD"
Адрес: г. Тверь, ул. Учительская, д. 54/2
Тел. 75-25-52