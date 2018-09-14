2018-09-14T16:31:22+03:00
Происшествия

В выходные на дорогах Тверской области пройдет "Контроль трезвости"

Дорожные полицейские вновь будут искать любителей неоправданного риска
Альберт БОЙКОВ
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Полицейские вновь запускают профилактическую акциюПолицейские вновь запускают профилактическую акциюФото: Кирилл ЧАЩИН
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Автоинспекторы Тверской области сегодня, 14 сентября, вновь запускают профилактическую акцию "Контроль трезвости". Полицейские в очередной раз будут ловить на дорогах любителей сесть за руль в состоянии опьянения. Мероприятие будет проходить на дорогах Тверского региона до 16 сентября включительно.

Нарушителей правил дорожного движения ждет серьезное наказание. Сев за руль пьяным впервые, водитель рискует расстаться с правами, также он должен выплатит 30 тысяч рублей штрафа. За повторное правонарушение последует более серьезное наказание. Водитель под "мухой" может не только расстаться с правами, но и на несколько лет отправиться в тюрьму.

Чтобы помочь инспекторам в их нелегкой работе, сообщайте государственный номер, местонахождение, направление движения автомобиля, за рулём которого нетрезвый человек по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: 8(4822)-58-04-00, 8(4822)-58-59-00 или 02.

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