2018-09-14T17:21:04+03:00
Происшествия

Женщина трижды набрасывалась с ножом на своих собутыльников в Тверской области

Одного из мужчин она убила
Виктория ЖУКОВА
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Женщина за свои действия получила восемь лет колонии общего режимаЖенщина за свои действия получила восемь лет колонии общего режимаФото: Яна ЛИСИНА
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В Тверской области в Лихаславльском районном суде назначили наказание женщине, которая устроила резню на кухне.

В конце октября прошлого года обвиняемая в одном из домов в поселке Калашниково распивала спиртные напитки со своим сожителем и его приятелем. Выпив, товарищи поругались. Тогда подсудимая взяла кухонный нож и нанесла знакомому несколько ударов по телу. Потерпевший смог самостоятельно добраться домой, но в дальнейшем обратился в больницу.

Женщина осталась дома со своим гражданским мужем и вновь стала ругаться. На этот раз ее жертвой стал возлюбленный. Во время ссоры она также ударила его ножом. Медицинскую помощь мужчина смог оказать себе сам.

На следующее утро к их застолью присоединился еще один знакомый. Обвиняемая опять стала ссориться со своим сожителем. За мужчину заступился его приятель. Однако женщина накинулась на гостя и стала его душить. Сожитель попытался оттащить от друга свою даму, но в ответ она ударила его ножом в сердце. Мужчина скончался на месте.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратура, женщина за свои действия получила восемь лет колонии общего режима.

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