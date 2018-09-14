Памятник российскому Императору Александру II установили в Тверской области
Поставили новый памятник на пьедестал от предыдущего монумента
Новый памятник Александру II. Фото: газета "Старицкий вестник"
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В Тверской области в селе Берново Старицкого района установили памятник Александру II. Монумент торжественно открыли на этой неделе, 12 сентября.
Новый памятник царю-реформатору установили на сохранившемся постаменте. Инициатором его создания стал краевед и Почетный гражданин Старицкого района Александр Волнухин. Идею также поддержал меценат Павел Шидловский и администрация муниципалитета.
В Берново ранее уже стоял памятник Александру II, его установили в 1912 году. Об этом пишут в местной газете. Однако куда потом пропал памятник, не известно.