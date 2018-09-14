33-летний мужчина пропал в Тверской области
Его ищут уже неделю
Требуется помощь волонтеров. Фото: ВПСО "Сова"
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В Тверской области разыскивают 33-летнего Дмитрия Ермакова. Последний раз мужчину видели утром 7 сентября. В тот день он ушел из Дома культуры в Старице (улица Володарского) и пропал. О поисках сообщает Тверской волонтерский поисково-спасательный отряд «Сова».
Дмитрий был одет в темные спортивные штаны и футболку, на ногах – резиновые сланцы. На руке у пропавшего есть татуировка.
По данным волонтёров, Дмитрий Ермаков - уроженец села Керша Бондарского района. Поэтому он может направляться в Тамбовскую область.
Всех, кто обладает информацией о пропавшем мужчине волонтеры просят, сообщать по указанным в ориентировке телефонам.