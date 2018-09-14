2018-09-14T14:49:43+03:00
Общество

Разводов в Тверской области стало меньше

Узаконить свои отношения жители региона тоже не спешат
Виктория ЖУКОВА
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Браков, как и разводов, стало меньше. Фото: архив "КП"Браков, как и разводов, стало меньше. Фото: архив "КП"
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Тверьстат опубликовал данные о естественном движении населения Верхневолжья за январь-июль 2018 года. Согласно исследованиям, за семь месяцев в регионе родилось 6724 малышей, а умерло в два раза больше – 13171 жителей.

Если сравнить с показателями прошлого года, то рожать женщины стали реже, на 737 новорожденных стало меньше.

При этом за исследуемый период умерло 30 младенцев, в прошлом году таких случаев было больше.

Разводиться жители Верхневолжья стали реже. За семь месяцев разойтись решили 3261 пара, это на 44 пары меньше, чем было в 2017 году. А вот зарегистрировано за этот период было 4178 браков (на 731 меньше показателя прошлого года).

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