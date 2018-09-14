Кишечная инфекция поразила пациентов Тверской областной больницы

14 Сент. 14:26 2018-09-14T16:31:22+03:00

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Роспотребнадзор проводит проверку по факту жалоб 15 человек на симптомы кишечной инфекции в Тверской областной больнице.

Первые жалобы появились в четверг, 13 сентября - пациенты стали жаловаться на кишечные расстройства. По предварительной информации никто серьезно не пострадал сиптомы у всех протекают в лёгкой форме.

Сейчас в медицинском учреждении, где находятся пациенты из разных районов Тверской области, проводятся внутренняя проверка, также там работают специалисты Роспотребнадзора, они исследуют кухню и палаты, где находились пострадавшие пациенты.