Кишечная инфекция поразила пациентов Тверской областной больницы
15 человек почувствовали симптомы отравления
Сальмонеллы или листерии?Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Роспотребнадзор проводит проверку по факту жалоб 15 человек на симптомы кишечной инфекции в Тверской областной больнице.
Первые жалобы появились в четверг, 13 сентября - пациенты стали жаловаться на кишечные расстройства. По предварительной информации никто серьезно не пострадал сиптомы у всех протекают в лёгкой форме.
Сейчас в медицинском учреждении, где находятся пациенты из разных районов Тверской области, проводятся внутренняя проверка, также там работают специалисты Роспотребнадзора, они исследуют кухню и палаты, где находились пострадавшие пациенты.