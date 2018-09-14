14 Сент. 14:17 2018-09-14T14:17:42+03:00

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Житель Тверской области чудом не погиб в пожаре. Сегодня, 14 сентября, около трёх часов ночи в деревне Новокотово Молоковского района загорелся жилой дом, находившийся внутри владелец сильно обгорел.

Бревенчатый дом 1978 года постройки принадлежал 24-летнему мужчине. В доме было печное отопление, огонь уничтожил кровлю, все стены дома выгорели. Пожарным понадобилось почти два часа, чтобы полностью ликвидировать пожар.

Владелец дома сильно пострадал, у него ожоги 2-3 степени. Его доставили в Областную клиническую больницу.