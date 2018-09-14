2018-09-14T14:01:35+03:00
Общество

Заморозки ожидаются в отдельных районах Тверской области

Столбик термометра опустится ниже нуля
Виктория ЖУКОВА
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завтра утром будет холодно. Фото: архив "КП"завтра утром будет холодно. Фото: архив "КП"
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В Тверской области ожидаются первые заморозки. О похолодании информирует региональное УМЧС со ссылкой на Тверской центр по гидрометеорологии.

В ночь на 15 сентября в отдельных районах области температура воздуха опустится до -1 градуса. Холодно будет и в утренние часы в субботу.

В связи с этим спасатели советуют жителям Тверской области внимательнее относиться к собственной безопасности. О своем здоровье и следует подумать заранее.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112).

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