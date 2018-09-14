Заморозки ожидаются в отдельных районах Тверской области
Столбик термометра опустится ниже нуля
завтра утром будет холодно. Фото: архив "КП"
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В Тверской области ожидаются первые заморозки. О похолодании информирует региональное УМЧС со ссылкой на Тверской центр по гидрометеорологии.
В ночь на 15 сентября в отдельных районах области температура воздуха опустится до -1 градуса. Холодно будет и в утренние часы в субботу.
В связи с этим спасатели советуют жителям Тверской области внимательнее относиться к собственной безопасности. О своем здоровье и следует подумать заранее.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112).