Телефонных мошенников осудят за кражу денег с банковских карт у жителей Тверской области

14 Сент. 13:29 2018-09-14T13:30:06+03:00

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы с крупным штрафом Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Тверские полицейские завершили расследование десяти уголовных дел по фактам «Кражи».

Следствием установлено, что в феврале и марте этого года жители Самары звонили на мобильные телефоны и сообщали заведомо ложную информацию. Они говорили, что банковская карта собеседника заблокирована, а чтобы снять блокировку следует сообщить некоторые персональные данные.

Потерпевшие называли номера своих карт, пин-коды и пароли. Участники преступной группы через интернет похищали денежные средства с банковских счетов. В общей сумме они похитили 140 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, все участники организованной группы были задержаны и заключены под стражу. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы с крупным штрафом.