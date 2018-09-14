Легковушка протаранила пешеходное ограждение и вылетела на тротуар возле Южного моста в Твери

14 Сент. 12:56 2018-09-14T13:09:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери 14 сентября около 7:00 рядом с торговым центром «Домино» на Волоколамском проспекте произошла авария. Автомобиль «Mazda» на большой скорости ехал с Южного моста. Водитель не справился с управлением, протаранил пешеходное ограждение и вылетел на тротуар рядом с магазином.

Очевидцы вызвали сотрудников ГИБДД, так как водитель и пассажир легковушки после аварии скрылись.

Впоследствии один из участников аварии был задержан, а второй вернулся на место происшествия сам. Они оба уроженцы Дагестана. По словам очевидцев, в момент аварии были в состоянии алкогольного опьянения.

По факту происшествия проводится проверка.