Легковушка протаранила пешеходное ограждение и вылетела на тротуар возле Южного моста в Твери
По предварительной информации, пострадавших нет
Место аварии. Фото: группа в соцсети "Подслушано у водителей. Тверь" (Кристина Серая)
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В Твери 14 сентября около 7:00 рядом с торговым центром «Домино» на Волоколамском проспекте произошла авария. Автомобиль «Mazda» на большой скорости ехал с Южного моста. Водитель не справился с управлением, протаранил пешеходное ограждение и вылетел на тротуар рядом с магазином.
Очевидцы вызвали сотрудников ГИБДД, так как водитель и пассажир легковушки после аварии скрылись.
Впоследствии один из участников аварии был задержан, а второй вернулся на место происшествия сам. Они оба уроженцы Дагестана. По словам очевидцев, в момент аварии были в состоянии алкогольного опьянения.
По факту происшествия проводится проверка.