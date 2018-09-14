2018-09-14T11:41:41+03:00
Происшествия

Полицейские задержали 23-летнего "закладчика" в Твери

Ведется следствие
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Такие свертки парень распространял по Твери. Фото: УМВД России по Тверской областиТакие свертки парень распространял по Твери. Фото: УМВД России по Тверской области
Изменить размер текста:

В Твери на одной из улиц полицейские задержали 23-летнего парня по подозрению в сбыте запрещенного вещества. Оперативники предполагали, что молодой человек распространяет «закладки».

При личном досмотре у подозреваемого были обнаружены свертки из полимерного материала с порошкообразным веществом. Также порядка 150 граммов запрещенного вещества полицейские изъяли из квартиры парня.

- Мужчина сознался в содеянном. В настоящее время он задержан и находится в изоляторе временного содержания, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Парню грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Собака забежала в школу и покусала учеников в Твери
Национальный туристский форум "Реки России" пройдет в Тверской области
Три сварщика и водитель-испытатель из Тверской области получили государственные награды
Ребенок и двое взрослых пострадали в аварии в Тверской области
Полицейские задержали 28-летнего "закладчика" с поличным в Твери
Еще 12 проектов Программы поддержки местных инициатив реализуют в Тверской области
Несовершеннолетний житель Тверской области отправится в суд из-за любви к чужим автомобилям
Незаконный вывод за рубеж более 300 млн рублей обнаружили сотрудники таможни в Твери
Пожилой мужчина ушел в лес и пропал в Тверской области
Пьяный мужчина во время ссоры до смерти забил своего приятеля в Твери
Жители Тверской области наблюдали северное сияние
Пассажирка автобуса в Тверской области при торможении получила травму и добилась компенсации
110 молодых дарований Тверской области получат губернаторские стипендии и премии
Детские сады в Тверской области получат средства на укрепление материально-технической базы
За порядком в парке Победы Твери будут следить добровольцы и десантники
Пациента доставили в больницу Твери на вертолете санавиации
Дерево из-за сильно ветра сломалось и упало на автомобиль в Твери
Трёхмесячные поросята стали добычей вора в Тверской области
На обязательных работах будет трудиться мужчина за кражу алкоголя из магазина в Тверской области