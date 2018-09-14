Полицейские задержали 23-летнего "закладчика" в Твери
В Твери на одной из улиц полицейские задержали 23-летнего парня по подозрению в сбыте запрещенного вещества. Оперативники предполагали, что молодой человек распространяет «закладки».
При личном досмотре у подозреваемого были обнаружены свертки из полимерного материала с порошкообразным веществом. Также порядка 150 граммов запрещенного вещества полицейские изъяли из квартиры парня.
- Мужчина сознался в содеянном. В настоящее время он задержан и находится в изоляторе временного содержания, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Парню грозит до пятнадцати лет лишения свободы.