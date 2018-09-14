2018-09-14T11:11:17+03:00
Происшествия

Пьяный водитель мопеда врезался в дом в Тверской области

В результате аварии потерпевший попал в больницу
Альберт БОЙКОВ
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Водитель мопеда попал с травмами в больницуВодитель мопеда попал с травмами в больницуФото: Иван ВИСЛОВ
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В четверг, 13 сентября, в деревне Михайлово Удомельского района Тверской области произошло необычное дорожно-траспортное происшествие.

Пьяный 42-летний обладатель мопеда "Орион GX-МОТО" не справился с управлением и протаранил веранду дома №26. Несмотря на то, что на часах было только 15:40, водитель уже успел принять на грудь. Позднее выяснилось, что у мужчины даже не было водительских прав.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия потерпевший был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.

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