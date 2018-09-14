2018-09-14T10:48:57+03:00
Происшествия

Восьмилетний мальчик пострадал при столкновении иномарки и маршрутки в Твери

Авария произошла на Волоколамском шоссе
Виктория ЖУКОВА
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Место аварии. Фото: УГИБДД России по Тверской областиМесто аварии. Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Твери в аварии пострадал ребенок. 13 сентября в 18:55 на Волоколамском шоссе столкнулись иномарка и маршрутка.

В районе дома № 49 72-летний водитель на автомобиле марки «Vоlкswаgеn Тiguаn» не убедился в безопасности маневра. Он начал движение и не заметил «ПАЗ320302» (маршрутное такси №222). Маршруткой управлял 32-летний мужчина.

Как сообщают в региональной Госавтоинспекции, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал восьмилетний мальчик-пассажир маршрутки. Его с травмами доставили в медицинское учреждение.

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