Восьмилетний мальчик пострадал при столкновении иномарки и маршрутки в Твери

14 Сент. 10:48 2018-09-14T10:48:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери в аварии пострадал ребенок. 13 сентября в 18:55 на Волоколамском шоссе столкнулись иномарка и маршрутка.

В районе дома № 49 72-летний водитель на автомобиле марки «Vоlкswаgеn Тiguаn» не убедился в безопасности маневра. Он начал движение и не заметил «ПАЗ320302» (маршрутное такси №222). Маршруткой управлял 32-летний мужчина.

Как сообщают в региональной Госавтоинспекции, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал восьмилетний мальчик-пассажир маршрутки. Его с травмами доставили в медицинское учреждение.