Восьмилетний мальчик пострадал при столкновении иномарки и маршрутки в Твери
Авария произошла на Волоколамском шоссе
Место аварии. Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Твери в аварии пострадал ребенок. 13 сентября в 18:55 на Волоколамском шоссе столкнулись иномарка и маршрутка.
В районе дома № 49 72-летний водитель на автомобиле марки «Vоlкswаgеn Тiguаn» не убедился в безопасности маневра. Он начал движение и не заметил «ПАЗ320302» (маршрутное такси №222). Маршруткой управлял 32-летний мужчина.
Как сообщают в региональной Госавтоинспекции, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал восьмилетний мальчик-пассажир маршрутки. Его с травмами доставили в медицинское учреждение.