Субсидии на жильё получили более 1500 молодых семей Тверской области

14 Сент. 10:13 2018-09-14T10:13:23+03:00

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В Тверской области молодые семьи могут воспользоваться государственной субсидией для улучшения жилищных условий. За 10 лет в программе приняли участие более 1500 семей.

В этом году по инициативе губернатора Игоря Рудени финансовая помощь молодым семьям из регионального бюджета увеличена в шесть раз. Поэтому с учетом федерального и муниципального софинансирования общий объем средств, выделенных на эти цели, составил более 136 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, эти средства буду направлены на выплаты 206 семьям. Если в течение года после получения выплаты в семье родился ребенок, родители могут получить дополнительную поддержку из областного бюджета в размере 10% от стоимости жилья.