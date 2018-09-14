2018-09-14T10:13:23+03:00
Общество

Субсидии на жильё получили более 1500 молодых семей Тверской области

Улучшение демографических показателей – одна из приоритетных задач региона
Виктория ЖУКОВА
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Улучшение демографических показателей – одна из приоритетных задач регионаУлучшение демографических показателей – одна из приоритетных задач регионаФото: Олег УКЛАДОВ
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В Тверской области молодые семьи могут воспользоваться государственной субсидией для улучшения жилищных условий. За 10 лет в программе приняли участие более 1500 семей.

В этом году по инициативе губернатора Игоря Рудени финансовая помощь молодым семьям из регионального бюджета увеличена в шесть раз. Поэтому с учетом федерального и муниципального софинансирования общий объем средств, выделенных на эти цели, составил более 136 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, эти средства буду направлены на выплаты 206 семьям. Если в течение года после получения выплаты в семье родился ребенок, родители могут получить дополнительную поддержку из областного бюджета в размере 10% от стоимости жилья.

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