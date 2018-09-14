Пожилая женщина погибла во время пожара в квартире в Тверской области

14 Сент. 09:44 2018-09-14T11:29:48+03:00

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В Тверской области ночью загорелась квартира. Информация о пожаре поступила в дежурную смену регионального УМЧС России в 23:58 13 сентября.

Было установлено, что в Зубцове на набережной Вазузы загорелась однокомнатная квартира на втором этаже двухэтажного жилого дома.

Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, огонь повредил внутреннюю отделку комнаты. Пожар удалось полностью ликвидировать в 02:05. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Спасатели обнаружили в квартире погибшую 90-летнюю женщину.