Водитель джипа насмерть сбил пешехода в Тверской области

14 Сент. 09:44 2018-09-14T09:44:12+03:00

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В четверг, 13 сентября, на 358 км трассы М-11, проходящей через Бологовский район Тверской области, произошла авария в результате которой погиб человек. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было 11:20.

Установлено, что 57-летний водитель джипа "Черри" по неустановленной причине сначала выехал на дорожную разметку, а затем сбил 38-летнего пешехода и врезался в стоящий с на "аварийке" "Рено". После этого "Черри" протаранил еще и металлическое ограждение.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате ДТП пешеход скончался от полученных травм на месте аварии.