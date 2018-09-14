Освобожден от должности глава отделения Пенсионного фонда в Тверской области
Евгений Александрович Шамакин по собственному желанию был освобожден от должности управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по Тверской области.
Его обязанности с 11 сентября принял на себя заместитель управляющего регионального ПФР Вячеслав Валерьевич Воеводин.
Евгений Шамакин окончил в 1974 году Калининский политехнический институт. После этого он работал на Калининском экскаваторном заводе, где стал начальником сборочного цеха.
В 1993 года работал заместителем главы Администрации Твери. А уже с декабря 2003 года занимал должность управляющего Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Тверской области.
Евгений Александрович награжден Золотой медалью ВДНХ и медалью «15 лет Пенсионному фонду Российской Федерации», а также удостоен Благодарности губернатора Тверской области. Он внес значительный вклад в становление и развитие пенсионной системы в РФ.
Вячеслав Валерьевич Воеводин Фото: Пенсионного фонда РФ