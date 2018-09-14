Освобожден от должности глава отделения Пенсионного фонда в Тверской области

14 Сент. 09:15 2018-09-14T09:15:06+03:00

Евгений Шамакин ушел в отставку по собственному желанию

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Евгений Александрович Шамакин по собственному желанию был освобожден от должности управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по Тверской области.

Его обязанности с 11 сентября принял на себя заместитель управляющего регионального ПФР Вячеслав Валерьевич Воеводин.

Евгений Шамакин окончил в 1974 году Калининский политехнический институт. После этого он работал на Калининском экскаваторном заводе, где стал начальником сборочного цеха.

В 1993 года работал заместителем главы Администрации Твери. А уже с декабря 2003 года занимал должность управляющего Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Тверской области.

Евгений Александрович награжден Золотой медалью ВДНХ и медалью «15 лет Пенсионному фонду Российской Федерации», а также удостоен Благодарности губернатора Тверской области. Он внес значительный вклад в становление и развитие пенсионной системы в РФ.