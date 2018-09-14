Губернатор Тверской области назначил нового заместителя председателя Правительства региона

14 Сент. 08:29 2018-09-14T08:29:31+03:00

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В Тверской области заместителем председателя Правительства региона назначен Андрей Наумов. На новом посту он будет заниматься вопросами природопользования, охраны экологии, развития сельского хозяйства и лесного комплекса.

Кроме того, глава региона поручил Андрею Наумову активизировать работу по разработке стратегий в указанных сферах и синхронизировать их с задачами, обозначенными в соответствующих национальных проектах.

Андрей Наумов окончил Военный университет Противовоздушной обороны по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления». Работал научным сотрудником в центральном научно-исследовательском институте Министерства обороны РФ, а также являлся руководителем тверского филиала Страхового общества газовой промышленности.

В 2017 году был назначен на должность Министра природных ресурсов и экологии Тверской области.