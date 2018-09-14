2018-09-14T10:16:06+03:00
Общество

В Тверской области продолжает рости оптовая стоимость бензина

При этом розничные цены пока стабильны
Виктория ЖУКОВА
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Цены пока не растутЦены пока не растутФото: Мария ЛЕНЦ
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В Тверской области провели мониторинг цен на автомобильное топливо. Результаты исследований опубликовало УФАС по Тверской области.

По данным ведомства в регионе сохраняется тенденция на сдерживание роста розничных цен на топливо. Однако при этом оптовая стоимость бензина продолжает расти.

В среднем по региону в настоящее время бензин АИ-92 (93) за литр стоит 41 рубль 18 копеек и порядка 53 тысяч за тонну. Бензином АИ-95 автомобиль можно заправить по цене 43 рубля 90 копеек за литр и 53 985 за тонну. Дизель в среднем стоит 43 рубля 85 копеек за литр и 51 253 за тонну.

Если сравнивать с предыдущими результатами, то оптовая стоимость бензина АИ-92 (93) выросла на 0,12% (+67 рублей), а бензин АИ-95 - на 3,8% (+1985 рублей). Подорожало и дизельное топливо на 0,6% (+334,3 руб.).

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