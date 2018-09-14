2018-09-14T08:13:42+03:00
Общество

Масштабный субботник пройдет на 17 территориях в Твери

Город присоединится к акции «Всемирный день чистоты «Сделаем!»
Виктория ЖУКОВА
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На субботник приглашают всех желающих Фото: администрация ТвериНа субботник приглашают всех желающих Фото: администрация Твери
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В Твери пройдет масштабный субботник. Уборка состоится в рамках международной экологической акции «Сделаем!». 15 сентября убраться планируют на 17 территориях.

Суть акции в том, что предварительно сами жители находят места несанкционированных свалок и наносят их на интерактивную карту. После этого на каждый «грязный» участок для субботника создается группа, которой руководит доброволец.

В Центральном районе уборка пройдется в парке Победы, на берегах рек и на улице Головинский вал.

В Пролетарском районе планируют убраться в Первомайском роще, в парках Мигалово, на берегу Волги и в парке Текстильщиков.

В Московском районе приглашают на субботник на территорию, которая прилегает к детской поликлинике, в Бобачёвской роще и рядом с роддомом №1 в «Южном».

Жители Заволжского района могут присоединиться к уборке возле ручья Соминка, на левом берегу Тверцы за Красинским мостом, в Комсомольской роще, на карьерах в Константиновке и в районе Исаевского ручья.

Старт почти всех субботников в 10:00. Подробности о мероприятии, контакты организаторов, а также места для сборов можно узнать в группе акции.

Администрация Твери окажет содействие в вывозе мусора с участков.

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