2018-09-14T00:04:16+03:00
Звезды

В Твери пройдет молодежный фольклорный фестиваль

Приглашаются все желающие
Ирина ТАРАСОВА
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Фестиваль под названием "Новолетие в Пречистом бору" состоится 16 сентября в деревне Черногубово. Это мероприятие, которое проводится уже в течение 9 лет, является частью проекта «Святые хранители Тверской земли». Дата выбрана не случайно – 14 сентября (1 сентября по старому стилю) до начала XVIII века на Руси отмечалось начало нового года. В нынешнем году фестиваль приурочен еще и к памятной дате – 700-летию гибели святого князя Михаила Тверского. Основные цели, которые ставят перед собой организаторы – привлечь молодежь к сохранению исторического наследия Тверской земли и возрождению духовных традиций.

Гостей фестиваля ждет интересная и разнообразная программа. Они смогут освоить различные ремесла на мастер-классах, посоревноваться в стрельбе из лука, метании копья, боях на мешках, примерить доспехи, а также увидеть выступления реконструкторов и поучаствовать в хороводах и народных забавах вместе с фольклорными ансамблями.

Начало фестивальной программы в 13.00.

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