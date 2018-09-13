Заведующая похитила вещи, продукты, алкоголь и две книги из своего магазина в Тверской области
Дама была недовольна своим материальным положением
Своими действиями она причина магазину ущерб на общую сумму 13 288 рублейФото: Яна ЛИСИНА
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В Тверской области осудили женщину, которая совершила кражу.
В селе Васильевское Михайловского сельского поселения заведующая решила присвоить себе имущество магазина. Женщина забрала домой продукты питания, алкогольные напитки и хозяйственные товары. Прихватила с собой дамочки и две книги "Победитель забирает всё" и "Вольному Воля".
Своими действиями она причина магазину ущерб на общую сумму 13 288 рублей 89 копеек.
Как сообщает пресс-служба Калининского районного суда, женщина была признана виновной. В качестве наказания ей был назначен один год условного лишения свободы.