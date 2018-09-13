Заведующая похитила вещи, продукты, алкоголь и две книги из своего магазина в Тверской области

13 Сент. 19:28 2018-09-13T19:28:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области осудили женщину, которая совершила кражу.

В селе Васильевское Михайловского сельского поселения заведующая решила присвоить себе имущество магазина. Женщина забрала домой продукты питания, алкогольные напитки и хозяйственные товары. Прихватила с собой дамочки и две книги "Победитель забирает всё" и "Вольному Воля".

Своими действиями она причина магазину ущерб на общую сумму 13 288 рублей 89 копеек.

Как сообщает пресс-служба Калининского районного суда, женщина была признана виновной. В качестве наказания ей был назначен один год условного лишения свободы.