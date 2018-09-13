Мужчина похитил бытовую технику из дома в Тверской области
Злоумышленник уже был судим
По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: архив "КП"
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В Тверской области ограбили дом 39-летней женщины. Полицейские установили, что неизвестный попал в дом через оконную раму. Злоумышленник похитил бытовую технику, предметы интерьера и скрылся. Ущерб хозяйка насчитала на 40 тысяч рублей.
-В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что кражу совершил ранее судимый 43-летний житель Торопца, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.
Подозреваемый был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело.