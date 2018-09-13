Мужчина похитил бытовую технику из дома в Тверской области

13 Сент. 17:23 2018-09-13T17:23:28+03:00

Злоумышленник уже был судим

Изменить размер текста: A A

В Тверской области ограбили дом 39-летней женщины. Полицейские установили, что неизвестный попал в дом через оконную раму. Злоумышленник похитил бытовую технику, предметы интерьера и скрылся. Ущерб хозяйка насчитала на 40 тысяч рублей.

-В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что кражу совершил ранее судимый 43-летний житель Торопца, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Подозреваемый был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело.