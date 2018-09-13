2018-09-13T17:23:28+03:00
Происшествия

Мужчина похитил бытовую технику из дома в Тверской области

Злоумышленник уже был судим
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: архив "КП"По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Тверской области ограбили дом 39-летней женщины. Полицейские установили, что неизвестный попал в дом через оконную раму. Злоумышленник похитил бытовую технику, предметы интерьера и скрылся. Ущерб хозяйка насчитала на 40 тысяч рублей.

-В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что кражу совершил ранее судимый 43-летний житель Торопца, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Подозреваемый был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Собака забежала в школу и покусала учеников в Твери
Национальный туристский форум "Реки России" пройдет в Тверской области
Три сварщика и водитель-испытатель из Тверской области получили государственные награды
Ребенок и двое взрослых пострадали в аварии в Тверской области
Полицейские задержали 28-летнего "закладчика" с поличным в Твери
Еще 12 проектов Программы поддержки местных инициатив реализуют в Тверской области
Несовершеннолетний житель Тверской области отправится в суд из-за любви к чужим автомобилям
Незаконный вывод за рубеж более 300 млн рублей обнаружили сотрудники таможни в Твери
Пожилой мужчина ушел в лес и пропал в Тверской области
Пьяный мужчина во время ссоры до смерти забил своего приятеля в Твери
Жители Тверской области наблюдали северное сияние
Пассажирка автобуса в Тверской области при торможении получила травму и добилась компенсации
110 молодых дарований Тверской области получат губернаторские стипендии и премии
Детские сады в Тверской области получат средства на укрепление материально-технической базы
За порядком в парке Победы Твери будут следить добровольцы и десантники
Пациента доставили в больницу Твери на вертолете санавиации
Дерево из-за сильно ветра сломалось и упало на автомобиль в Твери
Трёхмесячные поросята стали добычей вора в Тверской области
На обязательных работах будет трудиться мужчина за кражу алкоголя из магазина в Тверской области