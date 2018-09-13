В Тверской области подведены предварительные итоги экспедиции «Ржев. Калининский фронт»

13 Сент. 16:40 2018-09-13T16:40:52+03:00

Обнаружены останки почти двух сотен павших воинов Фото: Комитет по делам молодёжи Тверской области

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За 10 дней экспедиции «Ржев. Калининский фронт» обнаружены останки 176 бойцов, найдено 28 солдатских медальонов. Поиск вёлся в районах деревень Полунино, Бельково и Кокошкино.

- Также были обнаружены ладанки, документы, подписная ложка.

- К уже установленным именам добавились еще два, это рядовые Хацеран Абидуев, 1908 года рождения из Читинской области и Василий Федорович Синченко, 1901 года рождения из Чкаловской области, - сообщает пресс-служба комитета по делам молодёжи Тверской области. - Оба бойца числились в списках как пропавшие без вести. Оба подняты ребятами из Вологодского объединения поисковиков.

Работа по идентификации поднятых останков продолжается, часть найденных медальонов законсервирована и отправлена на экспертизу.