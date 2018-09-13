В Тверской области произошёл замор рыбы
В реке Остречина, что в Бежецком районе произошёл замор рыбы. О фактах массовой гибели рыбы сообщают в соцсетях местные жители.
Этим летом на реке уже происходил замор. На место выезжали специалисты территориального отдела Роспотребнадзора и Бежецкой межрайонной прокуратуры. На территории местного молокозавода около канализационно-напорной станции они заметили, как сточные воды предприятия сливают в придорожную канаву (непрозрачные воды, серо-белого цвета, имеющие резкий неприятный запах с примесью запаха кислого молока). Далее сточные воды попадают в Безымянный ручей и далее в реку Остречина.
В результате молокозавод оштрафовали на 20 000 рублей.
По состоянию на 1 июля сброс сточных вод в ручей с территории предприятия прекращён.
Что стало причиной сентябрьского замора рыбы ещё предстоит выяснить.