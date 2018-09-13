В Тверской области произошёл замор рыбы

13 Сент. 16:18 2018-09-13T16:18:35+03:00

В реке Остречина опять нет условий для жизни

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В реке Остречина, что в Бежецком районе произошёл замор рыбы. О фактах массовой гибели рыбы сообщают в соцсетях местные жители.

Этим летом на реке уже происходил замор. На место выезжали специалисты территориального отдела Роспотребнадзора и Бежецкой межрайонной прокуратуры. На территории местного молокозавода около канализационно-напорной станции они заметили, как сточные воды предприятия сливают в придорожную канаву (непрозрачные воды, серо-белого цвета, имеющие резкий неприятный запах с примесью запаха кислого молока). Далее сточные воды попадают в Безымянный ручей и далее в реку Остречина.

В результате молокозавод оштрафовали на 20 000 рублей.

По состоянию на 1 июля сброс сточных вод в ручей с территории предприятия прекращён.

Что стало причиной сентябрьского замора рыбы ещё предстоит выяснить.