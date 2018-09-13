Лучшие результаты на всероссийских соревнованиях показала тверская спортсменка Наталья Непряева
Уроженка Твери – призер Олимпийских игр 2018 года
Наталья Непряева в центре Фото: Федерация лыжных гонок России
Изменить размер текста:
Спортсменка из Твери Наталья Непряева приняла участие во всероссийских соревнованиях среди лыжников-гонщиков. 12 сентября спортсмены состязались в индивидуальной гонке свободным стилем на 15 и 20 км.
В гонке с раздельного старта на 15 километров победу одержала Наталья Непряева. Она финишировала с результатом 40.35.8.
Сегодня, 13 сентября, спортсмены приняли участие в кроссе на 4 и 8 км. Старт происходил по системе персьют, то есть позиция и время старта вычитается по итогу двух предыдущих гонок.
Как сообщает пресс-служба областного спорткомитета, Наталья Непряева победила среди женщин в общем зачете мини-тура.