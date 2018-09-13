2018-09-13T16:00:41+03:00
Спорт

Лучшие результаты на всероссийских соревнованиях показала тверская спортсменка Наталья Непряева

Уроженка Твери – призер Олимпийских игр 2018 года
Виктория ЖУКОВА
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Наталья Непряева в центре Фото: Федерация лыжных гонок РоссииНаталья Непряева в центре Фото: Федерация лыжных гонок России
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Спортсменка из Твери Наталья Непряева приняла участие во всероссийских соревнованиях среди лыжников-гонщиков. 12 сентября спортсмены состязались в индивидуальной гонке свободным стилем на 15 и 20 км.

В гонке с раздельного старта на 15 километров победу одержала Наталья Непряева. Она финишировала с результатом 40.35.8.

Сегодня, 13 сентября, спортсмены приняли участие в кроссе на 4 и 8 км. Старт происходил по системе персьют, то есть позиция и время старта вычитается по итогу двух предыдущих гонок.

Как сообщает пресс-служба областного спорткомитета, Наталья Непряева победила среди женщин в общем зачете мини-тура.

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