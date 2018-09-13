Полмиллиона рублей потратят на информацию о запрещенных веществах в Тверской области

13 Сент. 14:39 2018-09-13T14:39:31+03:00

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В Тверской области Главное управление региональной безопасности собирается выяснить отношение местных жителей к наркомании, а также понять уровень наркотизации населения.

Для этого выделено 520 тысяч рублей из бюджета региона. На сайте госзакупок размещен лот на «оказание услуг по проведению социологических исследований». За указанную сумму организация должна провести опрос среди трех тысяч жителей Верхневолжья в 23 городах и районах. Планируется, что опрос пройдет до 10 ноября.

У местных жителей поинтересуются, пробовали ли они запрещенные вещества, трудно ли их достать.

Таким образом, ведомство хочет узнать о самых распространенных видах наркотиков в регионе, насколько и где они доступны.