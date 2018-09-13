2018-09-13T14:39:31+03:00
Общество

Полмиллиона рублей потратят на информацию о запрещенных веществах в Тверской области

Среди жителей региона пройдет опрос
Виктория ЖУКОВА
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На исследования выделено 520 тысяч рублей. Фото: архив "КП"На исследования выделено 520 тысяч рублей. Фото: архив "КП"
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В Тверской области Главное управление региональной безопасности собирается выяснить отношение местных жителей к наркомании, а также понять уровень наркотизации населения.

Для этого выделено 520 тысяч рублей из бюджета региона. На сайте госзакупок размещен лот на «оказание услуг по проведению социологических исследований». За указанную сумму организация должна провести опрос среди трех тысяч жителей Верхневолжья в 23 городах и районах. Планируется, что опрос пройдет до 10 ноября.

У местных жителей поинтересуются, пробовали ли они запрещенные вещества, трудно ли их достать.

Таким образом, ведомство хочет узнать о самых распространенных видах наркотиков в регионе, насколько и где они доступны.

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