Новый аттракцион появится в Городском саду Твери

13 Сент. 14:01 2018-09-13T14:01:45+03:00

На территорию Горсада уже начали заводить элементы для будущего аттракциона. Фото: горадминистрация

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В Твери в Городском саду появится автодром. Планируется, что новый аттракцион начнет работать уже в начале октября.

На территорию Горсада уже начали заводить элементы для будущего аттракциона. А на следующей неделе подрядчик приступят к его монтажу.

Как сообщают в администрации Твери, площадку под автодром размером 22 на 12 квадратных метров подготовили в соответствии с нормами безопасности. Вмешаться в нее будет одновременно 10 машин, каждая из которых рассчитана на два человека.

Напомним, что старый автодром пришлось демонтировать, потому что он достиг критического уровня износа. Новый автодром будет находиться слева от главного входа.