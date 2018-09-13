12-летнюю девочку сбили в Твери

13 Сент. 13:25 2018-09-13T13:25:29+03:00

Водитель не успел затормозить и наехал на девочку. Фото: архив "КП"

Она перебегала дорогу в неустановленном для этого месте

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В Твери сбили ребенка. Произошла авария 12 сентября в 17:35 на Комсомольской площади. 42-летний водитель автомобиля «Шкода Рапид», не заметил девочку, которая переходила проезжую часть в районе дома №1. Затормозить перед ребенком мужчина не успел.

Как сообщают в региональной Госавтоинспекции, школьница шла вне пешеходного перехода перед близко двигающимся автомобилем.

В результате наезда девочка получила травмы. Медики доставили ее в медицинское учреждение.

Напомним, что в Тверском регионе за восемь месяцев произошло 157 аварий, в которых пострадали дети. 174 ребенка в них получили травмы, а трое погибли.