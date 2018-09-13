2018-09-13T12:53:17+03:00
Общество

Более 900 школьников посетили лагерь экспедиции "Ржев. Калининский фронт" в Тверской области

Бесплатные экскурсии прошли в рамках программы "Дороги Победы"
Виктория ЖУКОВА
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Лагерь поисковиков. Фото: областное правительствоЛагерь поисковиков. Фото: областное правительство
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В Тверской области завершается Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт». За время работы лагеря, к поисковикам приехало более 900 школьников из Твери, Ржева, Торжка и Старицы. Детей познакомили с жизнью лагеря, работой антропологов и с процессом раскопок.

Школьникам устраивали бесплатные автобусные экскурсии в рамках всероссийской военно-патриотической программы «Дороги Победы». Полевой лагерь экспедиции стал одной из точек этого экскурсионного маршрута.

Также школьники посетили музеи, связанные с военной историей страны и места боевой славы.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, поисковики обнаружили останки более 145 красноармейцев, имена некоторых из них уже были установлены. Кроме того, участникам экспедиции удалось найти родственников одного солдата.

Завершится экспедиция «Ржев. Калининский фронт» 14 сентября.

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