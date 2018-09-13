Бездомная собака напала на 10-летнюю девочку в парке в Твери

13 Сент. 12:19 2018-09-13T12:19:55+03:00

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В Твери бродячие собаки продолжают нападать на людей. Следователи СК проводят доследственную проверку по очередному такому случаю.

12 сентября бездомный пес накинулся на 10-летнюю девочку. Произошло это в парке Дворца детей и молодежи. Проходившая рядом женщина смогла отогнать от ребенка собаку. Пес успел разодрать одежду девочки.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, во время проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации, на которых возложена обязанность по содержанию города и обеспечению безопасности граждан.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.