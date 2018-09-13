Первый этап конкурса "Народный участковый - 2018" стартовал в Тверской области

13 Сент. 11:41 2018-09-13T11:41:43+03:00

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В Тверской области проходит ежегодный Всероссийский конкурс «Народный участковый-2018». Региональный этап акции стартовал 11 сентября.

Конкурс способствует повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, а также формирует позитивное общественное мнение о деятельности участковых уполномоченных полиции.

Как сообщает пресс-служба УМВД России, конкурс будет проходить в три этапа. Первые два – региональные. Победитель будет представлять свой регион на Всероссийском этапе конкурса.

Любой желающий на онлайн-голосовании сможет выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, отвечает званию лучшего участкового уполномоченного полиции.