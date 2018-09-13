Один человек погиб и два пострадали на трассе в Тверской области

13 Сент. 11:12 2018-09-13T11:12:31+03:00

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В среду, 12 сентября, на 3 км автомобильной дороги Городня – Редкино – Стариково, проходящей через Тверскую область, произошло ДТП с погибшим.

20-летний водитель автомобиля "Хюндай Солярис" двигаясь по мокрому асфальту не справился с управлением и выехав на встречную полосу столкнулся с "Фордом Фокусом".

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 20-летний водитель. Кроме того, еще два пассажира, мужчины 29 и 20 лет, были доставлены в больницу с различными травмами.