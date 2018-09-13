2018-09-13T11:11:34+03:00
Общество

Мужчина сбежал из психоневрологического интерната в Тверской области

Ищут его уже сутки
Виктория ЖУКОВА
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Требуется помощь волонтеров. Фото: ВПСО "Сова"Требуется помощь волонтеров. Фото: ВПСО "Сова"
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В Тверской области из Кимрского психоневрологического интерната сбежал пациент (улица Кропоткина, 22). Пропал 29-летний Александр Васильевич Мальцев в 08:00 12 сентября. О розыске сообщают волонтеры Тверского поисково-спасательного отряда «Сова».

На вид мужчине 35-40 лет. Ростом он 180 сантиметров, имеет худощавое телосложение, подстрижен коротко.

Одет был в темно-синий спортивный костюм и черные сланцы.

Волонтеры просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, позвонить по телефонам: 8-903-694-72-71, 8 (48236)3-21-62 или 102.

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