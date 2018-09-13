Две женщины получили травмы в аварии на трассе М-10 в Тверской области
Авария произошла из-за невнимательности водителя фуры
Водитель большегруза сильно помял легковушку Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В среду, 12 сентября, на 136 км трассы М-10, проходящей через Конаковский район Тверской области, произошла авария с двумя пострадавшими.
44-летний водитель фуры "Ман" отвлекся от управления и врезался в "Хэндай Солярис", 60-летний водитель которого остановился перед перекрестком на запрещающий сигнал светофора. Из-за невнимательности водителя грузовика произошло столкновение.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии в больницу ДТП 65-летняя и 32-летняя женщины-пассажиры "Хэндай Солярис" попали с различными травмами в больницу.