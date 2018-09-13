2018-09-13T10:42:17+03:00
Недвижимость

Холодную воду отключили до обеда в двух районах Твери

Работы проходят в Московском и Заволжском районах
Виктория ЖУКОВА
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Водоснабжение восстановят после обедаВодоснабжение восстановят после обедаФото: Елена РАКОВА
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В Твери до обеда отключили холодную воду в ряде домов Московского и Заволжского районов.

На Промышленном проезде меняют кран и части ввода. Из-за этого с 10:00 до 15:00 холодную воду перекрыли в домах по улице Коминтерна и на Промышленном проезде.

В Заволжском районе работы проводят сразу на двух участков. На улице Паши Савельевой коммунальщики меняют запорную арматуру. До 13:00 холодную воду отключили в соседних домах, а именно на улицах Фрунзе и Паши Савельевой.

На Семидворном переулке ремонтируют линию холодного водоснабжения. Пока не завершатся работы «холодненькой» не будет в доме №21 на Семидворном переулке и в домах №41 и 45 на улице Батинская.

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