Прокуратура требует снести аварийный дом в Твери, в котором летом произошел пожар

13 Сент. 10:13 2018-09-13T15:22:11+03:00

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В Твери прокуратура в судебном порядке требует снести аварийный дом.

Старый дом на улице Коминтерна был признан аварийным еще в 2013 году. Однако после расселения всех жильцов снесен не был. В нем стали собираться и проживать лица без определенного места жительства. Зачастую «новые жильцы», употребляя спиртные напитки, совершали преступления. Например, расследовались уголовные дела о совершенном грабеже и разбойном нападении. А в июле 2018 года этот дом подожгли.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в суд было направлено заявление о признании незаконным бездействия администрации и об обязании снести аварийный дом.

Центральный районный суд Твери требования прокурора удовлетворил.

Решение суда в законную силу не вступило.