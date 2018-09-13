Прокуратура требует снести аварийный дом в Твери, в котором летом произошел пожар
В Твери прокуратура в судебном порядке требует снести аварийный дом.
Старый дом на улице Коминтерна был признан аварийным еще в 2013 году. Однако после расселения всех жильцов снесен не был. В нем стали собираться и проживать лица без определенного места жительства. Зачастую «новые жильцы», употребляя спиртные напитки, совершали преступления. Например, расследовались уголовные дела о совершенном грабеже и разбойном нападении. А в июле 2018 года этот дом подожгли.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в суд было направлено заявление о признании незаконным бездействия администрации и об обязании снести аварийный дом.
Центральный районный суд Твери требования прокурора удовлетворил.
Решение суда в законную силу не вступило.