Улицу Володарского в Твери перекрыли на 17 дней
Начались ремонтные работы на теплотрассе
Водителям следует продумать объезд. Фото: архив "КП"
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В Твери перекрыли улицу Володарского. Распоряжение о прекращении движения транспорта и парковки подписали в администрации города вчера, 12 сентября. Связано это с ремонтом теплотрассы.
Напомним, что разговоры о необходимом перекрытии данного участка, начались еще в середине августа. Тогда речь шла о вынужденном ограничении движения на три месяца.
Однако согласно распоряжению улица в центре Твери будет перекрыта на 17 дней. Все работы должны быть закончены в 23:59 30 сентября. Стартовали ремонтные работы в ночь на 13 сентября.