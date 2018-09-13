Улицу Володарского в Твери перекрыли на 17 дней

13 Сент. 09:47 2018-09-13T09:47:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери перекрыли улицу Володарского. Распоряжение о прекращении движения транспорта и парковки подписали в администрации города вчера, 12 сентября. Связано это с ремонтом теплотрассы.

Напомним, что разговоры о необходимом перекрытии данного участка, начались еще в середине августа. Тогда речь шла о вынужденном ограничении движения на три месяца.

Однако согласно распоряжению улица в центре Твери будет перекрыта на 17 дней. Все работы должны быть закончены в 23:59 30 сентября. Стартовали ремонтные работы в ночь на 13 сентября.