Женщину-пешехода насмерть сбили в Тверской области

13 Сент. 09:36 2018-09-13T09:36:42+03:00

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В среду, 12 сентября, на 26 км автомобильной дороги Тверь-Ржев произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.

Было установлено, что 40-летний водитель автомобиля "Киа Крето" сбил 49-летнюю женщину, которая пыталась перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода. Потерпевшая видела зебру, но почему-то решила пойти другим путем.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии женщина погибла на месте дорожно-транспортного происшествия от полученных травм.