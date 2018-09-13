2018-09-13T09:36:42+03:00
Происшествия

Женщину-пешехода насмерть сбили в Тверской области

Погибшая переходила дорогу в неположенном месте
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
В результате ДТП женщина погиблаВ результате ДТП женщина погиблаФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В среду, 12 сентября, на 26 км автомобильной дороги Тверь-Ржев произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.

Было установлено, что 40-летний водитель автомобиля "Киа Крето" сбил 49-летнюю женщину, которая пыталась перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода. Потерпевшая видела зебру, но почему-то решила пойти другим путем.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии женщина погибла на месте дорожно-транспортного происшествия от полученных травм.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Собака забежала в школу и покусала учеников в Твери
Национальный туристский форум "Реки России" пройдет в Тверской области
Три сварщика и водитель-испытатель из Тверской области получили государственные награды
Ребенок и двое взрослых пострадали в аварии в Тверской области
Полицейские задержали 28-летнего "закладчика" с поличным в Твери
Еще 12 проектов Программы поддержки местных инициатив реализуют в Тверской области
Несовершеннолетний житель Тверской области отправится в суд из-за любви к чужим автомобилям
Незаконный вывод за рубеж более 300 млн рублей обнаружили сотрудники таможни в Твери
Пожилой мужчина ушел в лес и пропал в Тверской области
Пьяный мужчина во время ссоры до смерти забил своего приятеля в Твери
Жители Тверской области наблюдали северное сияние
Пассажирка автобуса в Тверской области при торможении получила травму и добилась компенсации
110 молодых дарований Тверской области получат губернаторские стипендии и премии
Детские сады в Тверской области получат средства на укрепление материально-технической базы
За порядком в парке Победы Твери будут следить добровольцы и десантники
Пациента доставили в больницу Твери на вертолете санавиации
Дерево из-за сильно ветра сломалось и упало на автомобиль в Твери
Трёхмесячные поросята стали добычей вора в Тверской области
На обязательных работах будет трудиться мужчина за кражу алкоголя из магазина в Тверской области