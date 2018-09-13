Женщину-пешехода насмерть сбили в Тверской области
Погибшая переходила дорогу в неположенном месте
В результате ДТП женщина погиблаФото: Иван ВИСЛОВ
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В среду, 12 сентября, на 26 км автомобильной дороги Тверь-Ржев произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.
Было установлено, что 40-летний водитель автомобиля "Киа Крето" сбил 49-летнюю женщину, которая пыталась перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода. Потерпевшая видела зебру, но почему-то решила пойти другим путем.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии женщина погибла на месте дорожно-транспортного происшествия от полученных травм.