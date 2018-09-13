Автоинспекторы проведут в Твери широкомасштабное мероприятие "Детское кресло"

13 Сент. 09:14 2018-09-13T11:14:32+03:00

Из сотни пострадавших в авариях детей семерых перевозили без специального устройства

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В Тверской области за восемь месяцев произошло 157 аварий с участием детей. 174 ребенка в них получили травмы различной степени тяжести, а трое погибли. При этом из общего числа - 100 несовершеннолетних были пассажирами автомобилей. Семерых из них перевозили без использования детского удерживающего устройства.

В связи с этим сотрудники региональной Госавтоинспекции регулярно проводят широкомасштабное мероприятие «Детское кресло». Очередная такая акция стартует сегодня, 13 сентября.

Автоинспекторы напоминают водителям, что во время поездки они отвечают не только за себя, но и за жизнь и здоровье своих пассажиров.

За нарушение правил перевозки детей водитель должен будет заплатить штраф в размере трех тысяч рублей.