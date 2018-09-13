2018-09-13T08:46:46+03:00
Общество

Мужчина получил штраф за мат на улице в Тверской области

Как оказалось, ругался он на жену, которая ушла от него к другому
Виктория ЖУКОВА
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Мужчину оштрафовали на 1000 рублей. Фото: архив "КП"Мужчину оштрафовали на 1000 рублей. Фото: архив "КП"
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В Тверской области в Зубцовском районном суде назначили наказание местному жителю за мелкое хулиганство.

В начале сентября поздно вечером на улице Мира в Зубцове обвиняемый стал ругаться матом. Мужчине делали замечания, однако на них он не реагировал. Тогда местные жители вызвали полицию.

На судебном заседании мужчина объяснил свое поведение. Оказалось, что его законная супруга после ссоры ушла жить к другому мужчине. Приревновав жену, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел выяснять отношения. Дверь мужчине никто не открыл, поэтому он разбил окно и стал ругаться матом.

Как сообщает пресс-служба суда, мужчина получил штраф в размере одной тысячи рублей.

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