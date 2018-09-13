Около четырех километров дорог отремонтируют в одном из городов Тверской области

13 Сент. 08:16 2018-09-13T08:16:57+03:00

В Бежецке отремонтируют асфальт на ряде улиц Фото: архив "КП"

На ремонт улиц в Бежецке выделено порядка 38 млн рублей

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В Тверской области в Бежецке отремонтируют почти четыре километра дорог. На ремонт из региональной казны выделено порядка 38,5 млн рублей. Такое решение приняли на заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Ремонтные работы охватят улицы Тверская, Нечаева, Рыбинская и Большая Штабская. Софинансирование из местного бюджета составляет более 9,6 млн рублей. Поэтому с учетом региональный средств на приведение в порядок улиц в городе направят свыше 48,1 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, общий объём дорожного фонда Тверской области в этом году составил свыше 7,1 млрд рублей.