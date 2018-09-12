В паломническую поездку по святым местам Санкт-Петербурга приглашают жителей Твери
С 6 по 7 октября жителей Твери приглашают в паломническую поездку по святым местам Санкт-Петербурга и к преподобному Серафиму Вырицкому.
План поездки:
Отправление из Твери 6 октября (суббота) в 22:30 от Театра драмы.
- 6:30 (7 октября) Приезд в Казанский Кафедральный Собор, где можно будет приложиться к Казанской иконе Божией Матери.
7:00 Божественная Литургия.
Свободное время. Можно будет самостоятельно перекусить в ближайших кафе и прогуляться по Невскому проспекту.
10:30 Отъезд.
- 11:00 Приезд в Часовню святой блаженной Ксении Петербургской на Смоленском кладбище.
12:30 Отъезд.
- 14:00 Приезд в Вырицу, где планируется посетить храм Казанской иконы Божией Матери и часовню преподобного Серафима Вырицкого, где под спудом находятся мощи святого.
Можно набрать воды со скважины возле храма (взять из дома тару).
15:30 Отъезд.
Приезд в Тверь - 7 октября в 23:00.
Все вопросы и запись по телефону - 8-952-065-17-24 (Антон).