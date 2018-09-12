2018-09-12T20:22:35+03:00
Общество

В паломническую поездку по святым местам Санкт-Петербурга приглашают жителей Твери

Ирина ТАРАСОВА
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С 6 по 7 октября жителей Твери приглашают в паломническую поездку по святым местам Санкт-Петербурга и к преподобному Серафиму Вырицкому.

План поездки:

Отправление из Твери 6 октября (суббота) в 22:30 от Театра драмы.

- 6:30 (7 октября) Приезд в Казанский Кафедральный Собор, где можно будет приложиться к Казанской иконе Божией Матери.

7:00 Божественная Литургия.

Свободное время. Можно будет самостоятельно перекусить в ближайших кафе и прогуляться по Невскому проспекту.

10:30 Отъезд.

- 11:00 Приезд в Часовню святой блаженной Ксении Петербургской на Смоленском кладбище.

12:30 Отъезд.

- 14:00 Приезд в Вырицу, где планируется посетить храм Казанской иконы Божией Матери и часовню преподобного Серафима Вырицкого, где под спудом находятся мощи святого.

Можно набрать воды со скважины возле храма (взять из дома тару).

15:30 Отъезд.

Приезд в Тверь - 7 октября в 23:00.

Все вопросы и запись по телефону - 8-952-065-17-24 (Антон).

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