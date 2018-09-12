Арбузы незаконно продавали на обочине дороги в Заволжском районе Твери
В Твери продолжают проверять уличных продавцов. Рейды проводят сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля регионального Управления Россельхознадзора.
Во время очередной проверки нарушителей обнаружили в Заволжском районе. Продавец не смог представить документы, которые подтвердили бы фитосанитарное состояние продуктов.
Также дыни, арбузы, виноград, томаты и картофель продавали из автомобилей на обочине дороги.
Как сообщает пресс-служба управления, четыре физических лица были привлечены к административной ответственности.
Напомним, что ранее таких же нарушителей задержали в Центральном и Московском районах Твери.
Специалисты не советуют покупать овощи и фрукты в несанкционированных торговых точках. Зачастую у продавцов нет необходимых документов, следовательно, нет гарантий, что купленный товар будет качественным.