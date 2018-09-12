Арбузы незаконно продавали на обочине дороги в Заволжском районе Твери

12 Сент. 19:25 2018-09-12T19:25:58+03:00

Специалисты не советуют покупать овощи и фрукты в несанкционированных торговых точках Фото: Юлия Лоза

У продавца не было необходимых документов, гарантирующих качество овощей и фруктов

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В Твери продолжают проверять уличных продавцов. Рейды проводят сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля регионального Управления Россельхознадзора.

Во время очередной проверки нарушителей обнаружили в Заволжском районе. Продавец не смог представить документы, которые подтвердили бы фитосанитарное состояние продуктов.

Также дыни, арбузы, виноград, томаты и картофель продавали из автомобилей на обочине дороги.

Как сообщает пресс-служба управления, четыре физических лица были привлечены к административной ответственности.

Напомним, что ранее таких же нарушителей задержали в Центральном и Московском районах Твери.

Специалисты не советуют покупать овощи и фрукты в несанкционированных торговых точках. Зачастую у продавцов нет необходимых документов, следовательно, нет гарантий, что купленный товар будет качественным.