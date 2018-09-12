2018-09-12T18:38:31+03:00
Общество

Жители Тверской области смогут бесплатно возить велосипеды в электричках

В Москве пройдет Осенний велопарад
Виктория ЖУКОВА
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В Москве пройдет Осенний велопарадВ Москве пройдет Осенний велопарадФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Жители Тверской области смогут бесплатно провозить велосипеды в течение недели в электричках, которые едут в Москву. В столице в воскресенье, 16 сентября, пройдёт Осенний велопарад.

Как сообщают в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, акция будет действовать с 16 по 22 сентября.

Чтобы бесплатно провести велосипед, пассажир должен получить в кассе специальный безденежный билет. Эта акция позволит участникам велопорада из Твери, Зеленограда и Подмосковья с комфортом доехать до Москвы и вернутся домой.

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