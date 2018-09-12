2018-09-12T18:01:46+03:00
Происшествия

34-летний мужчина украл у своего знакомого 13 тысяч рублей в Тверской области

Теперь ему за это грозит до пяти лет колонии
Виктория ЖУКОВА
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Потерпевший обратился с заявлением в полицию. Фото: архив "КП"Потерпевший обратился с заявлением в полицию. Фото: архив "КП"
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В Тверской области у 58-летнего жителя деревни Бенцы украли 13 тысяч рублей. Мужчина обратился с заявлением в полицию.

Оперативники выяснили, что в день происшествия в дом к заявителю приходил его знакомый – 34-летний житель Западной Двины. Когда хозяин дома вышел во двор, злоумышленник воспользовался моментов и забрал деньги из тумбочки в прихожей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, подозреваемый сознался в содеянном. Часть денег он успел потратить, оставшуюся сумму вернули владельцу.

По факту "Кражи" возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Ведется следствие.

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